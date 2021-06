ÕL VIDEO | ISAMAA SUURKOGU: Perlingu parempoolne paleepööre põrus

Seederile kaotanud endine peaprokurör ütles pärast tulemuste selgumist, et erakonnal tuleb koos edasi minna. „Tunne on selline, et tulin Isamaasse väärtuste pärast ja jään Isamaasse, et oma ideed edasi viia,“ vastas Perling, soovides Seederile ka õnne.

Kellelgi teisel erakonnal ei tasu kosja tulla? „Ütlen ausalt, et vaeva pole mõtet näha, sest olen tulnud Isamaasse tema väärtuste pärast ja olen valmis ikkagi edasi ajama seda Isamaa poliitikat, millesse usun," lausus Perling, et ta ei kavatse parteid vahetada. Ta hiljem lisas, et kavatseb pakkuda enda teadmisi ning kogemusi tippjuhi ja juristina erakonnale, et Isamaa saaks neid parimal viisil kasutada.

Parempoolsete hulka kuuluva Perlingu hinnangul pole partei erinevate ühenduste ja tiibade vahel suuri konflikte. „On palju inimesi ja erinevaid arusaami ja kokkuvõttes tajusime, et toetus muutuseks on väga suur,“ pajatas Perling, mida ta mööda Eestit ringi sõites tajus. Ta siiski toonitas, et erakonnas on erinevaid arvamusi, aga avaldas lootust, et pärast pühapäeva minnakse edasi ühtse erakonnana.

Siiski siunas Perling ka erakonna liidrite otsust loobuda esimehe valimistel e-hääletamisest: „Olgem ausad, Isamaas on üle 7000 liikme ja täna tegi siin otsuse seitsmendik. Väga loodan, et järgmine kord oleme e-riigile kohaselt e-erakonnale võimeliselt sellist valimist läbi viima.“

Isamaa eestseisusesse osutusid valituks:

Tõnis Lukas (312), Urmas Reinsalu (284), Riina Solman (261), Priit Sibul (234), Tarmo Kruusimäe (207), Sven Sester (204), Viktoria Ladõnskaja-Kubits (195), Heiki Hepner (188), Harri-Juhani Aaltonen (174), Marja-Liisa Veiser (174), Aivar Kokk (173), Juhani Jaeger (170), Andres Metsoja (170), Helen Hääl (164), Siim Valmar Kiisler (156), Mart Maastik (155), Kristjan Vanaselja (146), Kaspar Kokk (141), Mart Luik (135) ja Indrek Luberg (119).

Isamaa aukohtusse osutusid valituks: