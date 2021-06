ISAMAA SUURKOGU: Perlingu parempoolne paleepööre põrus

Isamaas olgu aatekaaslased, rõhutas Seeder. „Erakonnana peame endasse koondama ikkagi mõttekaaslasi, kes kannavad ühiseid väärtusi ja on ühel meelel põhiküsimustes, mitte aga kõiki, kes on nõus mõne üksiku punktiga meie programmist,“ andis ta ridade vahel nii mõnelegi parempoolsele hundipassi.

Perling tänas Seedrit tehtud töö eest, aga ütles, et aeg on muutusteks. „Ma kandideerin Isamaa esimeheks, sest ma usun, et Eestil on vaja Isamaa poliitikat, kus rahvuslus on ühendatud moodsa maailma dünaamika, võimaluste ja väljakutsetega. Ainult nii anname oma isamaa, oma Eesti edasi järeltulevatele põlvedele tugeva ja kaitstuna.“