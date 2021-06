Kirikusüütajat silmanud isa Kornili: „Ju ta tuli alustatut lõpule viima“ 

Kaunis ja arhailine puukirik Narva-Jõesuu peatänava ääres on ikka imetlejaid leidnud, kuid viimased aastad on talle mõjunud hävitavalt. 29. novembril 2019 pandi põlema koguduse maja, kahju väga suur ei olnud ja veidi põlenud veranda taastati. Tänavu 14. veebruaril süüdati kirikuhoone, selle sisustus sai päris tõsiselt kahjustada, kuid hoone ise jäi tugevaks. Nüüd on seinad söestunud, katus sisse langenud ja mõnes kohas pole palkseina enam ollagi.