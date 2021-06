Keskerakonna valimiste hüüdlause teada! Kas Mailis Reps kandideerib? 

Keskerakond purjetab kohalikele valimistele hüüdega „Õige käik“, mis on inspireeritud viimaste riigikogu valimiste loosungist „Õiglane riik kõigile“. Erakonna esimehe Jüri Ratase hinnangul ütleb lööklause seda, et Keskerakond on valija jaoks stabiilne ja turvaline. Kriminaalmenetlusse sattunud Mailis Repsi osalemine valimistel on aga lahtine.