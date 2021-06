Head uudised! Võru vallas kadunuks jäänud 65aastase Taissia on leitud! 

Kagu politseijaoskonna välijuht Arvo Turba selgitab, et alates reedest, mil nad kadumisteate said, on koostöös vabatahtlike ja Taissia lähedastega naist otsinud nii droonide kui koerapatrullide abil.

„Vaatasime nii jalgsi liikudes kui ka drooniga üle naise kodupiirkonna, mh ka lähedased metsad, kus Taissia armastab käia. Täna hommikul leidsime juhtunut lahendades Saarepera soo lähedalt kadunud naise jalgratta, see andis alust arvata, et Taissia võib viibida samas soos. Kaasasime otsingutesse ka PPA kopteri. Kopter Bravo pealt silmatigi kadunud naist Saarepera soos ning jõudsime naiseni täna veidi pärast kella kahte päeval,“ lisab Turba, et praegu viibib Taissia meedikute valve all.

„Teadaolevalt oli naine eksinud ning kogu kadumise aja teisipäevast alates olnud maastikul. Koju oli Taissia seekord jätnud nii mobiiltelefoni kui helkurvesti, mida naine teadaolevalt muidu looduses viibides kannab.“