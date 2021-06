Lucky on Tsirguliinast leitud kolmeaastane kilpkonnakarva emane kass. Arglikust ja diivani taha peituda eelistavast kiisust on hoiukodus veedetud kuudega saanud sõbralik nurrumootor, kellele meeldivad nii teised kassid kui ka inimese pai. Sülle võtta veel ei lase, aga näha on, et päriskodu ja oma inimene suudaksid viimase pelguseraasu hajutada.