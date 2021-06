Politsei palub abi kiriku süütaja tuvastamisel 

17. juuni varahommikul kella nelja paiku sai politsei teate, et Narva-Jõesuus Vabaduse tänaval on kirik leekides. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust, muuhulgas kogus sündmuskohalt vajaminevad tõendid kriminalist. Seni kogutud info annab alust öelda, et tõenäoliselt oli tegu süütamisega.