Kuigi jaaniööl on traditsiooniliselt vihma oodata, võib ees olla ajaloo kuumim juunikuu 

Eesti kohale jõudis Aafrikast pärit troopiline kuumus ning õhutemperatuur kipub 30 soojakraadi ligi. Välistada ei saa sedagi, et ees on oodata ajaloo kuumim juunikuu! See aga ei tähenda sugugi seda, et jaanipäev traditsioonilise vihmata jääks.