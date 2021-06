Juhtkiri | Mis saab Isamaast? 

Sestap on nädalavahetusel toimuvat Isamaa suurkogu raske vaadelda pelgalt kui ühe marginaliseerunud partei siseheitlust, vaid erakonna uus eestseisus võib määrata, millised on Eesti erakondade koostöövõimalused lähitulevikus. Seda enam, et erakonna senine esimees Helir-Valdor Seeder ning poliitilise uustulnukana esimeheks pürgiv Lavly Perling on end küllalt erinevalt positsioneerinud nii erakonna sees kui ka väljas: Perling liitus enne täieõiguslikuks parteiliikmeks saamist end Seedrile vastandanud Parempoolsetega, kes esindavad erakonnas liberaalsemat suunda. Kui viimastel on rohkem ühisosa Reformierakonna ja Eesti200ga, siis Seedri juhitud Isamaa meenutab EKRE väikevenda.

Kõige tõenäolisemad koostööpartnerid on aga ühtlasi suurimad konkurendid, mis seab Isamaa – kasutades politoloog Tõnis Saartsi sõnu – alasi ja haamri vahele: võimalikke valijaid pudeneb kummalegi poole, ent juba väikseks surutud poliitjõul on keeruline pilti pääseda. Küsimus on, et kui Seeder suudab erakonda hoida vähemalt pinnal, siis kas poliitikakogemuseta Perlingul õnnestub seegi? Kas kogenematust võiks kompenseerida värskus?