Seisukoht | Jalgpall vajab muutust 

Peaaegu kaks tundi ühe mängu peale on tänapäeva kiirenenud maailmas liiga pikk aeg. Jalgpall vajab reformi. Poolaeg tuleks pooletunniseks kärpida. Suusatamises on ammu aru saadud, et publik eelistab kontsentreeritumat meelelahutust ning pikad igavad klassikadistantsid on asendatud põnevamate sprintidega. Jalka vajab samasugust muutust: mänguaeg lühemaks. Võib vastu vaielda – väravaid on niigi vähe, kui mäng on lühem, on oht väravaterõõmust sootuks ilma jääda. Pole hullu, teeme väljaku väiksemaks. Ongi liiga palju tühja ruumi. Ja kui tundub, et 11 meest ei mahu platsile ära, siis võib ühe võistleja ära võtta – üks mees vähem, kes oma tervisega riskib.