Nädala tipud | Transpordimaksude dilemma 

Kui Eesti teed muutuvad tasapisi jalakäija- ja ratturisõbralikumaks eelkõige peenhäälestuse korras ja kohalike valimiste eel, siis uuest transpordi arengukavast tõukuv maksudebatt loob soodsa olukorra suurte muutuste elluviimiseks. Küll on järgnevad valitsused tõelise pähkli ees: kuidas maksustada autoga sõitmist ja saastamist, nii et pealinnas treppi sõitja jätaks auto edaspidi koju, kuid autot tööle sõitmiseks vajav maaelanik ei peaks end päris vaeseks maksma?

Kas riigikogu on haige?

Olgugi et obstruktsioon ja umbusaldusavaldused on opositsiooni tööriistadena parlamendis omal kohal, ei tule nende liigne kasutamine kellelegi kasuks: mäletame näiteks Reformierakonna korduvaid hambutuid umbusaldusavaldusi eelmise valitsuse ajal. Selgelt kahjulik on aga opositsiooni laskumine umbusaldatava mõnitamisse ja alandamisse, mis madaldab parlamendi mainet. Miks aga laseb riigikogu juhatus sel juhtuda?