Prokuratuur süüdistab Ümera tänava roimarit naabrinaise tapmises ebaseadusliku tulirelvaga

„Õiguskaitseasutuste üks prioriteete on leida üles ja ära võtta keelatud relvad. Olgugi, et tänapäeval on mustalt turult relvi hankida pea võimatu, palume inimestel anda politseile teada, kui neil või nende lähedastel võib kodus olla ebaseaduslikke relvi. Vabatahtlikult loovutades ei pea kartma ka karistust. Samuti julgustame abi saamiseks pöörduma inimestel, kelle relvaomanikest lähedaste puhul on tekkinud mure või kahtlus, et nende elustiili või käitumise tõttu võib relv olla ohuks inimesele endale või teistele,“ lisas prokurör.

„Sotsiaalkindlustusamet pakub taastava õiguse põhimõttel lepitusteenust, mille eesmärgiks on anda võimalus erapooletu vahendaja toel kohtuda ja tekkinud olukorra asjaolusid ja nende mõjusid arutada. Näeme piirkondlikus politseitöös, et taastav õigus on ennast naabritevaheliste tülide lahendamisel väga hästi tõestanud. Oluline on teada, et lahendusi on võimalik leida ning naabritevahelised erimeelsused on lahendatavad viisaka suhtlemise ja teineteist austava käitumisega. Julgustame konfliktide puhul küsima nõu oma piirkonnapolitseinikult, kelle kontaktid on leitavad politsei kodulehelt,“ rääkis Ülend.