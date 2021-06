Üks protsent inimkonnast on oma kodust põgenenud 

Neist 48 miljonit inimest on sisepõgenikud omaenda kodumaal ja 4,1 miljonit varjupaigataotlejad. Ligi pooled neist, 42 protsenti, on alaealised. ÜRO pagulasameti uued arvestused näitavad, et aastatel 2018–2020 sündis pagulasena kusagil miljon last. Paljude staatus jääb veel aastateks muutumata.

„Iga numbri taga on inimene, kes on olnud sunnitud oma kodust põgenema, lugu ümberasumisest, vara kaotamisest ja kannatusest. Nad väärivad meie tähelepanu ja toetust mitte ainult humanitaarabiga, vaid nende olukorrale lahenduse leidmisega,“ seisab UNCHRi aruandes. Koroonaajal oli aga raske paljusid riike veenda neid inimesi vastu võtma. 99 riiki ei teinud rahvusvahelist kaitset taotlevatele inimestele mingeid erandeid ega allahindlusi. Ümberasustamiskohtade arvu vähenemise ja COVID-19 tõttu ümberasustati eelmisel aastal vaid 34 400 pagulast, mis on 20 aasta madalaim tase.