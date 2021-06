Huawei Band 6 võimas uus aktiivsusmonitor on võrreldav nutikelladega 

Oluliseks uuenduseks võrreldes varasemate Huawei aktiivsusmonitoridega on ka Band 6 mudeli 148% suurem ekraan, mis võimaldab näha seadmelt korraga rohkem infot. „Kui esialgu olid aktiivsusmonitorid ilma ekraanideta, siis tänapäeval sarnanevad need ekraanide poolest pigem nutikelladele. Sealjuures teeb Band 6 ekraan silmad ette nii mõnelegi nutikellale, sest võimaldab kasutajal ühe vaatega korraga palju infot saada - olgu selleks siis treeningu kestuse ja tulemuste kohta või hoopis näiteks fotosid vaadata,” selgitab Mishina seadme edasiarenguid 1,47-tollise ekraani näitel. Ta lisab, et värvikireva ekraaniga korpuse külge saab kasutaja lisada ka oma maitsele vastava rihma

Aktiivsusmonitorid on muutunud tänapäeval üha veekindlamaks, kuid sageli pole tarbijad Mishina sõnul kursis, et mudelite veekindluse tasemed on erinevad. „Seadmeid valmistatakse nii vihma-, pritsme- kui ka täielikult veekindlatena. Vastavad veesurvekindluse tähised on sealjuures 1 ATM, 3 ATM ja 5 ATM. See tähendab, et kui aktiivsusmonitori kasutatakse pigem välistes tingimustes, tasub valida mudel, mis peab vastu ka tugevamale veesurvele,” soovitab ta.