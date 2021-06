Aasta tööl ja minek! Suure palgaga Ulla Ilisson lahkub haridus- ja noorteameti juhi kohalt 

Haridus- ja noorsooameti uus juht Ulla Ilisson. Foto: Merilin Ulm

„Nelja erineva asutuse pinnalt ühtse ameti käivitamine ja toimiva meeskonna kokkupanek on olnud põnevad juhtimisülesanded. Mul on väga hea meel, et sain oma kogemustega anda panuse Eesti hariduse ja noorte heaks,“ teatas Ilisson ministeeriumi vahendusel, et liigub edasi uutele väljakutsele. Ilissoni mantlipärija 6900eurose põhipalgaga aga arvestada ei saa.