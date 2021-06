Nils Niitra | Miks vanad mehed vaikivad? Pole enam midagi öelda! 

Vanad mehed said aru, et nende elu pole tegelikkuses midagi unikaalset; nende originaalsus oli vaid õhuke pealispind, mille all on bioloogiline olend, loom, kes elab oma elu kindla rutiini järgi. Sünnib, kasvab, käib koolis, põeb puberteeti, armub, abiellub, saab esimesed lapsed ja ahmib vara kokku, mõnikord abiellub uuesti ja saab veel mõne lapse, vananeb ning sureb.