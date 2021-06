Lääne-Virumaal teelt välja sõitnud auto juht suri haiglas 

Sündmuskohal töötanud Rakvere politseinik Tauno Vettik kirjeldas, et esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Mercedes Benz Tallinnast Narva poole, kui kaldus seni teadmata põhjusel vastassuunda. Teelt välja sõites paiskus masin mitu korda üle katuse. „Iseenesest on see teelõik sirge ja hea nähtavusega, ka ilma- ja teeolud olid head. Selgitame veel, mis võis nii raske õnnetuseni viia. Muuhulgas kontrollime, kas avarii võis tingida autojuhi terviserike,“ kirjeldas politseinik.