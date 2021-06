Riigikohus laskis õhku suure osa kohtu- ja kriminaalasju. Mis saab Porto Franco uurimisest? 

Riigikohus otsustas, et kuritegude uurimiseks ei või küsida telefoniside andmeid, mida sideettevõtted peavad säilitama, sest Eestis kehtiv andmete laussäilitamise ja kasutamise kord on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Õigusvastaselt säilitatud andmete väljanõudmisega rikutaks ka Eesti põhiseadusega tagatud õigust eraelu puutumatusele.

Senini olid nii prokuratuur kui ka justiitsministeerium olnud arusaamal, et läbi kohtute tohib taolisi sideandmeid küsida. Nõnda ei pannud Euroopa Kohtust tulnud lahend „ koeravorstikaasuses “ prokuratuuri eriti muretsema hetke kõmuliseima kriminaaluurimise Porto Franco vaidluses – isegi kui prokuröri loal välja küsitud sideandmed peaks olema kuidagi riknenud, siis skandaalses korruptsiooniasjas andis kõigiks toiminguteks loa kohus. Nüüd on aga ka kohtu loal tehtud toimingud kasutuskõlbmatud.

Oluline on siiski vahet teha, et riigikohtu otsus puudutab vaid sideettevõtetelt tagantjärgi välja küsitud andmeid. Kui korrakaitseorganid on seadusega kooskõlas näiteks kellegi telefoni pealt kuulanud, siis nende tõendite kasutamist riigikohtu lahend ei puuduta. Ja kuna Porto Franco juhtum on alles uurimisfaasis, siis ei tea isegi kuriteos kahtlustatavate kaitsjad, millised tõendid tegelikult prokuratuuril on.