RIIGIKOHUS LASI SAJAD KOHTUASJAD ÕHKU? Peaprokurör Parmas: tõendite kogumine võib osutuda võimatuks

Hüpoteetiliselt: Kristjan on pätt. Mullu detsembris murdis ta Järvamaal sisse ühte maamajja ja tegi selle tühjaks. Veebruaris jäi ta varastatud kraami müügil vahele. Kriminaaluurimise käigus küsis prokuratuur välja tema telefoni positsiooniandmed ja avastas, et Kristjan oli tõesti detsembris käinud riisutud maamaja juures. Aga kohtus väidab Kristjan, et ta leidis varastatud kraami metsa alt ja pole kuhugi sisse murdnud. Küsimus on, kas kohtunik peab seda selgitust usutavaks: riigikohtu värske otsuse järgi ei tohi kasutada andmeid, mis paigutasid Kristjani varguse toimumiskohale, sest see rikub tema põhiõigusi.