Aasta küla tiitli võitis saja kiigega küla keset põlde

„Võrreldes konkursi algusega 2005. aastal on suur rõõm näha, kuidas elu meie külades on arenenud,“ ütles Aasta küla konkursi eestvedaja Krista Habakukk ning lisas, et kui esimestel aastatel oli hindajate fookus rohkem seltsitegevusel, siis nüüdseks vaadatakse küla kui tervikut. „Oluliseks on tõusnud ühiselt loodud elukeskkond, ettevõtlikkus, uuenduslikus, koostöö omavalitsuse ja ettevõtjatega ning julgus oma küla eest ise seista ja oma aega ja raha panustada.“