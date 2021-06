GALERII | PALJU ÕNNE! Õhtulehe reporter Kadri Kuulpak lõpetas magistrantuuri cum laudega hoopis teistlaadi erialal 

Minuga õppisid ühel kursusel vangla sotsiaaltöötaja, metalliettevõtte personalijuht ja rahvusvahelise ravimifirma töötaja. Just see on magistriõppe suurim väärtus: arutelud, mis tekkivad erinevate elualade ja kogemuste kokkupõrkes. Näiteks oleme vaielnud, mida teha pesnionäriga, kelle poollagunenud majas elavad loomad ja põrandat katab ühtlane prügikiht?

Ühesõnaga kodu, kuhu ei sooviks maskita astuda ka siis, kui pole viiruseohtu. Omavalitsuse töötaja viib korra nädalas süüa, aga kas see on piisav? Mis piirini saab ametnik sekkuda? Oleme viimane sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika nimelise eriala lend. Üks etteheide on kõlanud, et liiga vähe lõpetajaid läheb päriselt sotsiaaltöötajaks. Kasutades loengutes õpitud terminit – sellise hinnangu andjatel puudub avar sotsiaalne vaade. Sotsiaaltöö on hoiak ja ellusuhtumine, nõrgemate märkamine ja abistamine ka muul moel kui pelgalt klienditöö kaudu.