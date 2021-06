KIRJAD TÄISPIKKUSES | LÕPUSPURT! Vaata, millega Isamaa juhikandidaadid Seeder ja Perling poolehoidjaid püüavad 

Avaldame kirjad muutmata kujul:

Helir-Valdor Seederi pöördumine erakonna liikmetele

Head sõbrad,

Pühapäeval koguneme Tartu laululaval erakonna Suurkogule, et valida erakonnale järgnevaks perioodiks juhtkond, kes viib Isamaa vastu järgmistele valimistele.

Erakond Isamaa on üle 30 aasta mõjutanud oluliselt Eesti arengut ja ilma meie liikmete panuseta elaksime täna hoopis teistsuguses Eestis. Paljudega teist oleme selle pika teekonna koos läbi käinud. On olnud minekuid ja tulekuid, solvumisi ja leppimisi, erimeelsusi ja üksmeelt- kuid lõpuks on erakond alati jäänud kokku, kestnud ja arenenud. „Isamaa on igavene“, sest me jääme iseendaks, seisame oma põhimõtete ja väärtuste eest aga vaatame ka tulevikku. Reitingutest ja päevapoliitika moevooludest tuleb alati tähtsamaks pidada oma maailmavaatest lähtuva poliitika elluviimist ja julgust astuda ka neid samme, mis kõigile ei meeldi aga on sellele vaatamata hädavajalikud. Julged otsused ja Eesti asja ajamine pole alati populaarne, aga me ei jäta seda kunagi kõrvale.

Sellel, Eesti erakondadest pikimal teekonnal on ikka tulnud ette olukordi, kus meid peibutatakse kõrvale astuma. Valima mingit muud arengusuunda, mis oleks moodsam, sädelevam aga sisult vähem ambitsioonikas ja laialivalguvam. Kuuleme avaldusi, et sellised mõisted nagu rahvuslus ja konservatiivsus oleks justkui ajaloo riiulil konutavad kitsarinnalised reliktid, mitte erakonna tõeline kurss tormisel poliitikamerel. Kuulan neid avaldusi ja taban end mõttelt, et kas nõnda kõnelevad poliitikud üldse omavad mingit maailmavaadet.

Selline test ootab meid ees ka käesoleval pühapäeval. Hetke ahvatlus hüpata „kiiremini-kõrgemale-kaugemale“, aga tegelikult hoopis kõrvale, pole poliitikas jätkusuutlik. Poliitika surnuaed on täis sädelevaid projektiparteisid. Erakonnad kestavad vaid siis, kui jäävad endale, oma põhimõtetele ja väärtustele kindlaks. Mina usun, et me ei lase end ahvatleda võltsmajaka tuledest, mis ajaloos teadlikult laevu karidele juhtisid. Hoiame kurssi ja jääme iseendaks, see on meie tugevus. Eesti vajab rahvuslik-konservatiivset Isamaad nii täna kui tulevikus.