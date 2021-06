Seisukoht | Meie hõimurahvaste eest 

Paraku on läinud nii, et keerulisel okupatsiooniajal oli soomeugrilasteks olek ka eestlastele justkui tähendusrikkam. Lennart Meri, Veljo Tormise ja Kaljo Põllu tööd aitasid toona teadvustada, et soome-ugri rahvaste sekka kuulumine on midagi väga väärtuslikku, see tegi meid suuremaks.