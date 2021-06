Juhtkiri | Vaktsiini on, aga soovijaid? 

Kui seni on vaktsineerimise korraldajad korranud, et juunikuu jooksul saavad kõik soovijad vähemalt esimese kaitsesüsti, siis kuu keskpaigaks on täiskasvanute hõlmatus jõudnud 49 protsendini. Omaette saavutus on muidugi seegi, ent kui aprillis avaldatud uuringu järgi avaldas vaktsineerimissoovi 75% elanikest, siis järelikult on meil siiani arvestatav hulk inimesi, kes vaktsiinisoovist hoolimata pole süstimiseni jõudnud või on mingil põhjusel vahepeal meelt muutnud.