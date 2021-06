Eesti annetab 900 000 COVID-19 AstraZeneca vaktsiinidoosi  

Peaminister Kaja Kallase sõnul teevad Euroopa Liit ja liikmesriigid koostööd, et aidata nii ELi naabruses kui ka kaugematel asuvatel riikidel koroonapandeemiaga võidelda. „Üleilmse koroonaviiruse pandeemia pidurdamiseks ja võimalike uute tüvede tekke ennetamiseks on oluline, et vaktsineerituse tase kogu maailmas oleks võimalikult kõrge. Selleks on vajalik, et vaktsiinid oleksid kõikjal võimalikult laialdaselt kättesaadavad. Eestil on võimalik anda oma panus ja seda ka teeme. See on ka meie enda inimeste tervise huvides,“ lausus Kallas.