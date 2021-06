BANAANI KILOHIND 45 DOLLARIT: Kim tunnistas, et Põhja-Korea rahval on nälg

SILMNÄHTAV KAALUKAOTUS: Kas noor diktaator on haige või dieedil?

„Rahva toiduolukord hakkab praegu juba pinevaks muutuma,“ tunnistas Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un haruldase avameelsusega. Kui muidu kipub erakliku riigi liider esitlema ainult ülistavaid ja ülivõrdes tiraade, siis see on temal mõne kuu jooksul juba teine kord tunnistada, et elu Põhja-Koreas pole sugugi lill.