Vastuseks rassismile riigikogus: Bolt annetas salliva maailmavaate toetuseks 

„Olen siin mitmed korrad jalutanud korterist riigikokku ja ühel päeval ajaviiteks lugesin neid Bolti toiduvedajaid, kes vastu tulid. Neid oli kuskil seitse või kaheksa. Ja kõiki neid rattaid juhtisid, võiks öelda, et neegrid. Ja see on lausa hämmastav minu jaoks. Peale tööd nad kindlasti suhtlevad meie tüdrukutega, sest ma siin tumedaid tüdrukuid ei ole näinud. Mis on teie valitsuse eesmärk selles tegevuses? Kas see, et meie rahvas muutuks tulevikus muutuks tumedaks või kuidas?“ uuris riigikogulane peaministrilt.

Kaja Kallas tõi oma vastuses välja, et samasisulise kommentaari pärast võeti trahviks ühelt Euroopa Parlamendi saadikut päevarahad ära. Peaminister rõhutas, et selline sõnavõtt on solvav ja ei ole sobilik ka Eesti Vabariigi parlamendis.

Vastusena riigikogu liikme Uno Kaskpeiti kolmapäevasele rassistlikule kommentaarile Bolti kullerite kohta otsustas Boldi firma teha annetuse kaasavamat Eestit toetavale ühendusele SALK.

„Mul on hea meel, et Bolti platvormil saavad tööd teha paljud erinevad ja Eestis elavad inimesed. Kavatseme sama suunda jätkata ka tulevikus - iga mõnda ühiskonnagruppi või vähemust solvav väljaütlemine on selge märk sellest, et avatud ja salliv maailmavaade vajab tuge,“ kommenteeris sotsiaalmeedias Bolti kaasasutaja Martin Villig.