KÄI SÕNADE, MITTE TEGUDE JÄRGI? Miks Kallase valitsus ei liida rahapotte, mis teevad sama asja? 

„Iga kriis annab võimaluse teha ka suuri reforme, milleks muidu võib-olla sellist tõuget ei ole. Seetõttu soov kokku hoida paneb riigiaparaati leidma koostöövõimalusi eri ministeeriumide vahel. Me kaardistame kohti, kus riigi eri valdkondades tehakse samu asju,“ teatas peaminister Kaja Kallas aprilli lõpus, kui kinnitati riigi uus eelarvestrateegia järgmiseks neljaks aastaks. See oli püüd süstida positiivsust – iga kriis on ka võimalus – olukorras, kus valitsus on otsustanud kõikide ministeeriumide ja asutuse peale kärpida kulusid järgmisel aastal 61 miljoni eest, et demonstreerida oma solidaarsust erasektoriga, mis on koroonaviiruse tõttu näinud kõvasti vett ja vilet.