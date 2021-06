USA valitsus mõtleb samuti reisipiirangute leevendamisele 

Joe Bideni valitsus on küll kokku kutsunud töörühmad, et suhelda nii Kanada, Mehhiko, Euroopa Liidu kui Ühendkuningriigiga. Kanada peaminister Justin Trudeau kinnitas, et on USA presidendiga sel teemal ka isiklikult rääkinud, aga üksmeelele polevat nad jõudnud. Kanada astus alles hiljuti esimese ettevaatliku sammu, lubades alates juulikuust riiki naasvatel ning täielikult vaktsineeritud kodanikel karantiinikohustusest pääseda.