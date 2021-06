TERVETULOA! Soome valitsus otsustas avada piirid töörändele ja turistidele

YLE vahendab, et Soome pääseb vabalt siis, kui vähemalt kaks nädalat enne Soome saabumist on inimesel viidud lõpuni vaktsineerimiskuur või kui ta on vähem kui pool aastat varem COVID-19 läbi põdenud. Vaktsineerimiskuuri loetakse läbituks kaks nädalat pärast viimase kaitsesüsti saamist. Vaktsineerimistõendil peaks leiduma info kas soome, inglise või rootsi keeles. Eriti hea, kui reisijal oleks euroliidu digitaalne tõend, kuid kuna Rootsis pole see veel kasutusel, sobib esialgu ka riiklik sertifikaat, kui seal on olemas kogu asjakohane teave ühes eelnimetatud keeltest, sõnas Soome piirivalve juht Tuomas Laosmaa.

Soome siseminister Maria Ohisalo rõõmustas Twitteris otsuse üle. „Head uudised! Avasime täna pendelrände liikumise, mis teeb kergemaks eriti just Rootsi ja Eesti töörändajate olukorda. Lisaks võivad edaspidi normaalselt riiki siseneda vaktsineeritud inimesed Schengeni alalt, mis on eriti rõõmustav turismisektorile!“ Paar kommenteerijat Ohisalo postituse all aga sõnas, et tore uudis küll neile, keda see puudutab, aga mis saab soomlastest, kes muretsevad järgmise koroonalaine pärast? Samuti muretsesid Eesti (just nimelt Eesti, mitte näiteks meist kordades suurema nakatumisnäitajaga Rootsi) töörände pärast mitmed kommenteerijad soomekeelsete uudislugude all. Nemadki kardavad võimalikku uut haiguspuhangut, mille Eesti töölised võivad laevadelt kaasa tuua.