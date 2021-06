Soome valitsus otsustas avada piirid töörändele ja turistidele 

Soome pääseb vabalt siis, kui vähemalt kaks nädalat enne Soome saabumist on inimesel viidud lõpuni vaktsineerimine ning või kui ta on vähem kui pool aastat varem COVID-19 läbi põdenud, kirjutab ERR.

Tavapärane tööränne on esmaspäevast võimalik ka laevadel. Soome siseministeeriumi kantsleri Kirsi Pimiä sõnul on see eriti oluline otsus Eestist, Norrast ja Rootsist saabuvate tööliste jaoks.