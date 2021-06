„PUUDUTA MIND“ 188. SAADE | Käisime Lilleoru keskuses külas uue inimkäsitluse loojal ja teadlikkuse meisterõpetajal Ingvar Villidol  

Ingmar on arendanud ja õpetanud teadlikkuse rakendamist alates 1992. aastast ning selle töö tulemusena on ta ajakohastanud iidsed kriya jooga teadmised tasemele, mis on arusaadavad ja praktiliselt kasutatavad kõikide inimeste poolt. Tema loengutel ja kursustel on osalenud kokku üle 15 000 inimese Eestist ja välismaalt, kelle hulgas on erinevate valdkondade esindajaid, alates üliõpilastest kuni ettevõtjate ja tippjuhtideni.