Väidetava küberpetturi õigeksmõistetud kaasosaline käib konfiskeeritud korteri tõttu kohut  

Dennis Einastot süüdistati arvutikuriteo ettevalmistamises, arvutikelmustes ja ebaseaduslikus arvutisüsteemide kasutamises ning rahapesus suures ulatuses. Tema isa Madist süüdistati samuti suures ulatuses rahapesus, kuid Tartu maakohus on ta õigeks mõistnud.

Madis Einasto kaitsja vandeadvokaat Sirje Must pöördus edasikaebusega Tartu ringkonnakohtusse, sest Madis Einastole kuuluv korteriomand on kohtuotsusega konfiskeeritud. Ringkonnakohus kaebust ei rahuldanud. Nüüd on kaitsja esitanud kassatsioonkaebuse Riigikohtule.