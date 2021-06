Abikaasaga kokkusaamiskeeld: kohus kohustas vanglat kinnipeetavale 500 eurot hüvitist maksma  

Vangla pole kinnipeetavale võimaldanud pikaajalist kokkusaamist ajavahemikul 02.01.2018 – 03.02.2020. Kaebaja selgitas kohtule, et soovib õiglast hüvitist perekonnaelu puutumatuse rikkumise ja inimväärikuse alandamise eest. Kohtuasjast selgub, et kinnipeetav on varem juba vangla otsusega kohut käinud, et see uuesti läbi vaadataks ja mida ringkonnakohus on ka vanglal teha kohustanud. Riigikohus ei võtnud vangla kassatsioonkaebust menetlusse.