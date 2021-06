Saamata litsentsitasu: autorid nõuavad kohtu kaudu 30 000 eurot  

Best Idea OÜ tasus üritustel „Jõulugala 2017“ ja „Jõulugala 2018“ esitamisele tulnud lugude eest muusika autoritele üksnes osaliselt ja „Jõulugala 2019“ eest ei ole üldse tasunud, selgitas Eesti autorite ühingut esindav Ellex Raidla advokaat Mari Must. Jõulugalad toimusid 2017 ja 2018 Saku suurhallis, 2019 peeti jõulugala Saku suurhallis ja Tartu ülikooli spordihoones. Muusika autoreid koondav Eesti autorite ühing pöördus kohtusse, kuna Best Idea OÜ keeldus samadel alustel tasumisest, kui seda teevad teised sarnaseid üritusi korraldavad turuosalised. Kokku on muusika autoritel jäänud saamata üle 30 000 euro. Musta sõnul on see muusika autoritele teine kord käia kohut Best Idea OÜga seoses „Jõulugala“ üritustega. Kohus mõistis 2017. astal Best Idea OÜ-lt muusika autoritele litsentsitasu välja 2014., 2015. ja 2016. toimunud „Jõulugala“ ürituste eest autorite nõutud ulatuses.