Ryanairi boss Valgevene õhupiraatlusest: meie piloote survestati 

Foto: EPA/Scanpix

Lennufirma Ryanair juht Michael O'Leary rääkis Briti parlamendile, et kui Minski lennujuhid teatasid 23. mail Ateenast Vilniusse suunduvale lennukile (pildil), et pardal on pommioht, tahtis piloot firmaga ühendust võtta ja nõu pidada. Lennujuhid aga hämasid, et nemad juba proovisid, aga keegi ei vasta. O'Leary selgitas, et üldiselt näeks selline olukord ette ikka Poolas või mõnes Balti riigis maandumist, ent kuna lennujuhid väitsid piloodile, et oht on tohutu kõrgel – punasel tasemel, pomm plahvatab Vilniuse kohal – ei jäänud tollel muud üle. Lennuk maandus Minskis ning ajakirjanik Raman Pratasevitš ja tema tüdruksõber vahistati.