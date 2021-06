TULEVIKU KARM PARATAMATUS: vaesed kesklinna ei mahu 

Ingmar Pastak, teie doktoritöö kõneleb kauaaegse elanikkonna väljatõrjumisest Tallinna endistes tööstusasumites ehk keerulisema nimega gentrifikatsioonist. Tegu on suure probleemiga terves maailmas, aga samas on mõiste ise jaburalt keeltväänav. Kas oleks vaja teha keeletalgud ja muuta see eestlastele natuke suupärasemaks?