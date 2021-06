Programm nüüd avalik: Sail Tallinn toob kokku Eesti suurimad artistid 

Viies sadamas, kokku kuuel laval astub kolme päeva jooksul üles ligi 70 erinevat bändi ja enam kui 200 muusikut. Teiste seas sellised tuntud nimed nagu Ewert and The Two Dragons, Smilers, Traffic, The Swingers, Regatt, Kosmikud, Gram-Of-Fun, Vaiko Eplik & Eliit, Miljardid, Frankie Animal, Pluuto, Killing ja Villemdrillem jpt. Mitmekülgset muusikalist meelelahutust jagub kõikidesse sadamatesse ja kõikideks päevadeks, nii noortele kui vanematele nii retro, popi kui räpi austajatele.