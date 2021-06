Tänavanoorsootöötaja on hängivatele noortele usaldusisik ja nõuandja

TÖÖ, MIS NÕUAB KIIKSUGA INIMESI: Tartu tänavail käivad noortetööd tegemas (vasakult) Liisi Trumm, Grete Sarap, Elen Hermanson ja Markos Parve. Foto: Maria Kilk

„Turu juures Emajõe ääres on noorte kogunemise koht. Mõtlesin, et alustan väiksemast seltskonnast. Meil oli parasjagu käimas auhindadega seiklusmäng ja hakkasin sellest rääkima. Äkki märkasin, et mul 20–30 noort ümberringi: „Auhinnad! Mis mäng?“ tuleb selliseid olukordi ka ette,“ naerab Liisi Trumm, kelle elukutse kannab kohmakat nimetust „tänavanoorsootöötaja“.