Züleyxa Izmailova | Jutt, et valija ei oska presidenti valida, on rumal ja solvav 

Üks enimleierdatud praeguse valimissüsteemi kaitsefraase on olnud, et valimised on kallid. Samas valime eraldi nii riigikogu, kohalikke omavalitsusi ja europarlamenti. Miks ei võiks presidendivalimised olla samaaegselt näiteks kohalike omavalitsuste valimistega? Sellisel juhul tuleks inimestel valimistel teha ühe valiku asemel kaks.

Usun, et see on jõukohane. Ning kui rääkida sellest, et inimeste jaoks on lisavaliku tegemine ka muus osas vaimselt koormav, siis ega meil ju praegu ka presidendi valimiste trallist pääsu pole. Vahe seisneb ainult selles, et kui hetkel tunneme end hääletu kaasreisijana, siis otsevalimise puhul saaksime suunavaliku osas kaasa rääkida. Rahvas oleks vaja tagapingist kõrvalistuja kohale kutsuda. Kaardilugeja on hetkel puudu.

Peaaegu kõik inimesed, keda tean või keda olen kuulnud presidentidest rääkivat, kuuluvad n-ö Lennart Meri klubisse. Lennart Meri oli parim Eesti president, ütlevad nad. Sellega pean ka mina nõustuma, et temale võrdväärset kandidaati on raske leida. Tagantjärele tundub, et Meri põhimõtted ja väärtused olid paigas, need olid omal ajal omal kohal. Tema võitlus soome-ugri kultuuri säilimise eest kõnetas meie rahvast. Julge, aga õiglane põlisasukas. Edasipüüdlik nagu umbrohi, kes oli kohal enne teisi, aga kes lubas teistelgi päikeselaigus õitseda. Sellist Eestit me tahtsime.

Päeval kui ilmus uudis Lennart Meri lahkumisest, mina nutsin. Usun, et paljudel olid sel hetkel sarnased emotsioonid. Rahva liider oli lahkunud. Tänaseni on looduse kujundatud maastike ja neil kihava eluga samas rütmis põksuvate südamete poolehoidja Lennart Meri suured kingad täitmata ja Eesti pärimust laastavast poliitikast on saanud Läänemere soomlase viimane karje, mida ükski kaasaegne riigimees ega nainegi ei tee kuulma.