Juhtkiri | Millal hakkab auto üle jõu käima? 

Kas maksurahu lubanud valitsus eksis oma lubaduse vastu, kui võttis vastu transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035, mis näeb autostumise ja keskkonnasaaste vähendamiseks ette ka uute maksude kehtestamist? On selge, et muudatuste jõustumiseks kulub tegelikult aastaid ja maksurahu ei peaks kindlasti tähendama maksudebati puudumist – just pikka vaadet me poliitikutelt ju ootamegi.