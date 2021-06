Digitaliseeri oma tootmisprotsessid NOOMi tootmistarkvaraga! 

Toome välja 4 põhjust, miks valida oma tootmisprotsesside digitaliseerimiseks just NOOMi tootmistarkvara .

Miks digitaliseerida oma tootmisprotsessid? Digitaliseerimise abil on võimalik lühendada tootmistsüklit ja automatiseerida tootmisprotsesse. Digitaliseerimise tulemusena kasvab ettevõtte tootlikkus, paraneb kliendirahulolu ja vähenevad tootmiskulud.

Hoia kulud kontrolli all

Tootjad, kelle äriprotsessid on täna veel suures osas kirjeldatud eri tarkvarades või Exceli tabelites ja kes olulist infot vahetavad e-kirja teel, leiavad ennast sageli olukorrast, kus oluline siseinfo ettevõttes ei liigu reaalajas.

Näiteks laovaru on kas tähtajaks tellimata või vastupidi, on tellitud liiga palju. Piltlikult öeldes on raha lihtsalt laos kinni.