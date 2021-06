Karmen Joller: on kahetsusväärne, et riigikogu liikmed stigmatiseerivad rasket haigust põdevaid inimesi  

Sotsiaaldemokraat Riina Sikkut leidis, et vaimse tervise häbimärgistamine on ennekuulmatu ja lubamatu. „Meil on sajad inimesed, kes teevad iga päev tööd, et vaimse tervisega seotud stigmasid vähendada. Meil on kõigil füüsiline tervis, meil on kõigil vaimne tervis. Ligi pooli meist tabavad vaimse tervise mured elu jooksul. Need inimesed peavad julgema seda tunnistada, abi otsima ja abi saama. Ja siin saalis me selliseid rahvatervise eesmärke peame kõigi sõnavõttude puhul silmas pidama. Ja kui riigikogu saadikud ei ole sellega kursis, siis tõesti on juhataja ülesanne sellele tähelepanu pöörata. Asi ei ole mitte ainult diagnoosimises n-ö või mittediagnoosimises, aga kogu see suhtumine vaimse tervise muredesse on täiesti taunitav ja häbiväärne.“