Kersti Kaljulaid: kaitseväe sümboliks on väljaõpetatud, hästi varustatud ja võitlusvõimeline reservväelane, mitte tseremooniad ja orkester 

President tunnistab, et sellisel väel pole küll kõige uhkemaid univorme, peatselt ka mitte täiskutselist orkestrit, pole palju muid paraadväljakule sobilikke ja ilusaid asju. „Kuid selle eest on seal päriselt eksisteerivad, võitlusvõimelised ja kiirelt mobiliseeritavad reservüksused, mille liikmetele on antud kõik, mis neile vajalik.“

„Tänu sellele, et kaitsevägi keskendub ausalt ja otsekoheselt peamisele ja olulisele, ei ole minul riigikaitse kõrgeima juhina peaaegu viiel aastal tulnud kordagi tunda kaotusvalu, millest ma kolme poja emana väga hästi aru saaksin. Ka minu kolmest pojast üks on kaitseväeteenistuse läbinud ja reservis, üks läheb kaitseväkke kahe ja viimane kuue aasta pärast. Ma tahan, et neil oleks parim väljaõpe, parim varustus ja kõige targemad ülemad. Paraadvormidest ja tseremooniatest on see mulle emana palju-palju tähtsam,“ kirjutab president.