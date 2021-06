KÄRPEKIRVES LANGEMAS: milliseid riigitöötajaid ähvardab koondamine? Kas õpetajad võivad kergemalt hingata? 

Avalik sektor peab tublisti püksirihma pingutama: aprilli lõpus teatas peaminister Kaja Kallas, et riik on elanud üle oma võimete ehk kulutanud rohkem raha, kui seda on olnud. Õhtuleht uuris, kuidas ministeeriumitel ja nende allasutustel läheb kärpeplaanide koostamisega: kui palju miljoneid eurosid tuleb kokku hoida ning kas selleks on plaanis ka koondada.