GALERII | Zuzu Izmailova metsasõprade meeleavaldusel: riigikogu mõnitab Eesti rahvast 

Eestimaa Roheliste juhtfiguur Züleyxa Izmailova sõnas Õhtulehele, et Eestimaa loodus on inimtekkeliselt muutunud. „Juba mitmeid aastaid on Global Forest Watch teinud ülevaate, kus me näeme, et Eesti enam ei ole [roheline]. Meil on väga vähe alles terviklikke metsamassiive ja pigem on Eesti kaetud juba ruudukestega. Me näeme seda, kui lennukiga mõni kord üle Eesti lendame, et kahjuks see vaatepilt pole enam nii ilus,“ rääkis Izmailova. „Suviti on muidugi see ilusam, sest ka metsa asemele tulnud raielank rohetab, aga metsa kui sellist seal enam peal pole.“