Kaja Kallas otsib EKRE vastu abi raamatust „Kuidas mölakatega toime tulla“ 

Peaminister Kaja Kallas peab end täna riigikogu ees kaitsma EKRE ja Isamaa esitatud umbusaldusavalduse vastu. „Umbusalduse läbiminemiseks on vaja 51 poolthäält. Kuna koalitsioonil on päris mitu häält rohkem, siis ma olen üpris kindel, et see umbusaldusavaldus läbi ei lähe,“ sõnas Kallas enne kõnepulti astumist.