Eero Pärgmäe | Suvel saab reisida suuremate takistusteta 

Reisihimu rahuldamiseks on mitmeid viise, Simoni jaoks tähendab see mitmete kriiside kajastamist keerulise olukorraga riikides. Mõne jaoks hoopis palmi all lesimist. Kuid me kõik tahame kogeda seda mõnusat tunnet, mis reisimine meile annab. Viimase aasta jooksul on selle tunde kogemisega olnud suhteliselt kehvasti ja ma pean tunnistama, et minu hinge on tekkinud selles osas päris suur auk. Aastal 2019 tegin ma 24 reisi, enamus neist olid küll tööalased ja mõned vaid ühepäevased, kuid siis tundus, et seda on juba veidi palju. Täna igatsen ma seda aega tagasi, neid kohti, neid kohtumisi, neid inimesi.

Tallinnast saab üle 30 sihtkohta

Tekibki küsimus, kas me oleme viiruse tõrjumisega jõudnud punkti, kus võiks juba reisiplaane tegema hakata? Viimastel kuudel on Euroopa riigijuhtide retoorika kinnitanud väga selget suunda, et vaba liikumine riikide vahel peab taastuma vähemalt juulikuuks. Kui me vaatame Ameerika Ühendriikide poole, kus üks suur riik annab mitmeid eeliseid piirangute ühtlustamisel ja lõpetamisel, siis juuniks ollakse seal väga lähedal viiruse eelsele lendamise tasemele. Kusjuures eriti kiire reisijate kasv on toiminud viimase kolme kuu jooksul. See näitab kahte asja – inimeste soov lennata ei ole kuhugile kadunud ning piirangute leevendumisel võib reisimine taastuda päris kiiresti.

Vaadates eeloleva suve poole tuleb tõdeda, et on õige aeg võtta ette Tallinna lennujaama lennuplaan ja vaadata üle otselendude ja tšarterereiside sihtkohad. Miks just nüüd ja miks just otselennud? Esimese vastuse annab reisijate profiil, kes sel suvel lendama lähevad. Nimelt on lähikuudel oodata just puhkusereisijate kiiret kasvu ning see tähendab, et nõudluse kasvades hakkavad tõusma ka piletihinnad. Täna on veel juuliks ja augustiks mõistlike hindadega lennupileteid võimalik soetada. Mis puudutab otselendude eelistamist, siis vaatamata lennufirmade soovile ja valmisolekule kiirelt lende lisada, saavad käesoleva suve lennuplaanid siiski olema hõredamad kui 2019. aastal. See tähendab, et kui teie ümberistumisega lend tühistatakse või hilineb, ei saa välistada, et peate nii mõnedki tunnid või öö mõne teise riigi lennujaamas veetma. Otselendude puhul on see risk märgatavalt väiksem.

Sihtkohtade osas on juulist alates Tallinnast pakkuda juba üle 30 võimaliku sihtkoha. Pakettreiside sõbrad saavad taas minna Türki, Kreekasse ja Bulgaariasse.

Mulle meeldib alati ise sihtkohta valida ja oma reisiplaane koostada. Kõige populaarsemad otselennud Tallinnast saavad kindlasti olema Malagasse, Milaanosse, Nizzasse ja Rooma (kiirustage, seltsimehed!), aga miks mitte proovida Euroopas ka teistsugust puhkust. Suurt õnnetunnet saab kogeda ka jalgrattaga Berliini avastades, Zürichi lähedale matkates või Müncheni kaudu Baierimaa kauneid paiku külastades.

Uutmoodi reisimine