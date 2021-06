Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid lahkub ametist! 

Järvelaid põhjendas oma lahkumisavaldust lähenevate kohalike omavalitsuste valimiste lähenemisega, mille tõttu on kasvamas kõikvõimalikud pinged ja ka töö maht.

„Kuna olen inimene, kellel on ka poliitilised huvid ja soovin osaleda meie poliitilises elus aktiivselt, täie energiaga, siis antud olukorras, kus meie administratiivne koormus kasvab, meie poliitiline koormus kasvab, ja kuna olen akadeemilise tagapõhjaga isik, siis seda elu ma ka ei saa ka päriselt kõrvale heita,“ püüdis Järvelaid anda aimu, miks ta Põhja-Tallinna linnaosavanema positsioonilt lahkub. „Pöördusin härra linnapea [Mihhail Kõlvarti] poole palvega, et sellises olukorras, kus ma tahan kontsentreeruda maksimaalselt poliitilisele tegevusele /…/ näeksin oma rolli siis nii poliitikas kui ka linnanõustamises, vajadusel teadusküsimustes, aga jagada seda tohutut administratiivset koormust – pean ausalt tunnistama – on päris raske. Oleme pikalt arutanud (linnapeaga) võimalusi ja ma sooviks vähemalt valimisteni linnaosavanema ameti maha panna.“