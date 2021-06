Seisukoht | Ärme veel maskidest loobu 

Viimase ööpäevaga lisandus 59 positiivset koroonaproovi ehk 1,4% testide koguarvust. Mullu kehtis selliste näitajate juures eriolukord. Tõsi, need arvud on küll mitu korda väiksemad kui kevade alguses, kuid ei saa väita, et viirus enam ei levi või see pole enam ohtlik. Vaadakem kasvõi Venemaad, kus on nakatumiste arv hakanud järsult tõusma.

Nüüdseks on vaktsineerimiskuuri lõpetanud ligi neljandik Eesti elanikest. See on kindlasti positiivne, kuid siiski on suur osa inimestest jätkuvalt viiruse eest kaitsmata. Just seetõttu tuleks ettevaatlik olla, sest kuigi praegu on haigestunute arv võrdlemisi väike, siis on raske ennustada, millised võivad need näitajad olla sügisel – meenutagem eelmist aastat. Viirus on endiselt ettearvamatu, oleme ju mitu korda lugenud erinevatest uutest tüvedest.